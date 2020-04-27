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Роман Зозуля допоміг українській армії у боротьбі з коронавірусом: фото

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / УАФ

Волонтерська організація "Народна армія", одним з лідерів якої є нападник "Альбасете" Роман Зозуля, передала українській армії захисні засоби від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба організації, а Зозуля зробив репост запису.

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"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені, в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Раніше Роман Зозуля вирішив допомогти іспанській лікарні у боротьбі із коронавірусом. Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.

Профілактика COVID-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Здоров'я Коронавірус в Україні Роман Зозуля Футбол Спорт
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