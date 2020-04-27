Роман Зозуля допоміг українській армії у боротьбі з коронавірусом: фото
Волонтерська організація "Народна армія", одним з лідерів якої є нападник "Альбасете" Роман Зозуля, передала українській армії захисні засоби від COVID-19.
Про це повідомила пресслужба організації, а Зозуля зробив репост запису.
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"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені, в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
Раніше Роман Зозуля вирішив допомогти іспанській лікарні у боротьбі із коронавірусом. Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.
Профілактика COVID-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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