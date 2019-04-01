Роман Зозуля несподівано може змінити клуб: названо варіант
29-річний нападник "Альбасете" та збірної України Роман Зозуля може перейти в "Хетафе".
Про це сказав менеджер гравця Володимир Кузьменко, заявивши, що "Альбасете" ще не починав з гравцем переговори про новий контракт.
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"Якщо "Альбасете" не почне з нами вести переговори, все можливо. Зозуля не буде переходити в останній день трансферного вікна. Часу мало, ми хотіли б вирішити це питання якнайшвидше", – сказав Кузьменко.
Контракт Романа Зозулі з "Альбасете" розрахований до кінця сезону. У нинішньому чемпіонаті Сегунди українець зіграв 27 матчів, в яких забив 8 м'ячів і зробив одну гольову передачу.
Спорт 24 писав, що 30 березня Роман Зозуля забив черговий м'яч у матчі іспанської Сегунди.
Форвард "Альбасете" відзначився у воротах "Тенеріфе". Українець зрівняв рахунок на 28-й хвилині матчу. Роман в ефектному стрибку переправив м'яч у сітку ударом головою.
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