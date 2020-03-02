Роман Зозуля про фанатів "Райо Вальєкано": Чекаю, коли мене вже назвуть геєм

30-річний український нападник "Альбасете" Роман Зозуля відреагував на образи з боку фанатів "Райо Вальєкано".

Роман Зозуля, який піддався новим нападкам з боку фанатів "Райо Вальєкано" в недавньому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії (1:1), розповів, як ставиться до того, що трапилося.

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Коли все починалося, я був фашистом. Потім вони почали розкривати мій Facebook, і я став нацистом, недавно я став расистом, і сьогодні я... Я не чув, але мені сказали, що кричали: "Комуніст". Вони ще самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, що я Марікон. Марікон – це гей по-іспанськи. Я вже чекаю цього,

– розповів Роман.

Також Зозуля розповів, що президент і гравці "Райо Вальєкано" вибачалися перед ним після матчу:

Вони заходили в роздягальню, вибачалися, мало не плакали: "Ромочка, вибач. Це наші вболівальники, ми їх не підтримуємо". А потім вони подають протест, що їх сильно оштрафували.

Що відомо про конфлікт Зозулі і фанів "Райо"?