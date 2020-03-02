24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Роман Зозуля про фанатів "Райо Вальєкано": Чекаю, коли мене вже назвуть геєм

- Читать новость на русском
Роман Зозуля / Getty Images

30-річний український нападник "Альбасете" Роман Зозуля відреагував на образи з боку фанатів "Райо Вальєкано".

Роман Зозуля, який піддався новим нападкам з боку фанатів "Райо Вальєкано" в недавньому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії (1:1), розповів, як ставиться до того, що трапилося.

До теми: Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі – ганебне відео

Коли все починалося, я був фашистом. Потім вони почали розкривати мій Facebook, і я став нацистом, недавно я став расистом, і сьогодні я... Я не чув, але мені сказали, що кричали: "Комуніст". Вони ще самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, що я Марікон. Марікон – це гей по-іспанськи. Я вже чекаю цього,
– розповів Роман.

Також Зозуля розповів, що президент і гравці "Райо Вальєкано" вибачалися перед ним після матчу:

Вони заходили в роздягальню, вибачалися, мало не плакали: "Ромочка, вибач. Це наші вболівальники, ми їх не підтримуємо". А потім вони подають протест, що їх сильно оштрафували.

Що відомо про конфлікт Зозулі і фанів "Райо"?

  • Конфлікт Зозулі та фанів "Райо" бере початок 1 лютого 2017 року. У цей день було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди.
  • Перехід українця супроводжувався масовими протестами фанатів "Райо". Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
  • Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом".
  • Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.
  • 15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.
  • Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.
  • Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.
  • "Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:29 Календар Кубка світу з біатлону та розклад всіх гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 12:12 Українське дербі в НБА: Лень вперше обіграв Михайлюка в результативному матчі – відео
Юрій Семенюк
1 березня 17:06 Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Михайло Гема
1 березня 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
1 березня 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук