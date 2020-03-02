Роман Зозуля про фанатів "Райо Вальєкано": Чекаю, коли мене вже назвуть геєм
30-річний український нападник "Альбасете" Роман Зозуля відреагував на образи з боку фанатів "Райо Вальєкано".
Роман Зозуля, який піддався новим нападкам з боку фанатів "Райо Вальєкано" в недавньому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії (1:1), розповів, як ставиться до того, що трапилося.
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Коли все починалося, я був фашистом. Потім вони почали розкривати мій Facebook, і я став нацистом, недавно я став расистом, і сьогодні я... Я не чув, але мені сказали, що кричали: "Комуніст". Вони ще самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, що я Марікон. Марікон – це гей по-іспанськи. Я вже чекаю цього,
– розповів Роман.
Також Зозуля розповів, що президент і гравці "Райо Вальєкано" вибачалися перед ним після матчу:
Вони заходили в роздягальню, вибачалися, мало не плакали: "Ромочка, вибач. Це наші вболівальники, ми їх не підтримуємо". А потім вони подають протест, що їх сильно оштрафували.
Що відомо про конфлікт Зозулі і фанів "Райо"?
- Конфлікт Зозулі та фанів "Райо" бере початок 1 лютого 2017 року. У цей день було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди.
- Перехід українця супроводжувався масовими протестами фанатів "Райо". Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
- Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом".
- Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.
- 15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.
- Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.
- Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.
- "Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).