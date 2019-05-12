Роман Зозуля забив два голи в Іспанії й допоміг "Альбасете" перемогти: відео

Український нападник ісмпанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля допоміг своїй команді здобути чергову перемогу в Сегунді (друга за значимістю ліга Іспанії).

Зозуля вийшов у стартовому складі на матч 38-го туру проти "Райо Махадаонда" й відіграв увесь поєдинок.

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На 5-й хвилині українець віддав результативний пас на Рея Маная і його команда вийшла вперед.

Через 6 хвилин Зозуля зробив рахунок 2:0.

А на 30-й хвилині українець оформив дубль.

У підсумку "Альбасете" виграв з рахунком 3:2, оскільки пропустив по одному голу в кожному з таймів. На рахунку 29-річного Зозулі 10 голів і 2 результативні передачі в 33 матчах у цьому сезоні.

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