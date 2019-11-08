Романчук з рекордом переміг на етапі Кубка світу з плавання: відео
23-річний український плавець Михайло Романчук встановив рекорд на сьомому етапі Кубка світу з плавання, який проходить в катарській Досі.
Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем він виграв золото на дистанції 1500 м.
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Результат Романчука склав 14:51.61. Це рекорд Кубка світу. Він значно випередив срібного призера чеха Яна Мичко (14:58.30). Бронзу виграв угорець Гергелі Дьюрта (14:59.88).
Також ще один українець Сергій Фролов приплив до фінішу четвертим (15:05.29).
У грудні минулого року Романчук підтвердив реноме найсильнішого на дистанції 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді, завоювавши золоту медаль зі світовим рекордом фіналів чемпіонату світу.