Ромелу Лукаку перейшов з "Манчестер Юнайтед" в "Інтер"

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Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку / PA Wire/PA Images

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку продовжить кар'єру в італійському "Інтері".

Контракт з новим клубом розраховано на 5 років. Однак суму трансферу не повідомляють. За даними Transfermarkt сума трансферу 26-річного форварда склала 65 мільйонів євро. Ще 13 мільйонів євро "Манчестер Юнайтед" зможе отримати у вигляді бонусів за успішний виступ гравця. При цьому МЮ у 2017 році заплатив за Лукаку "Евертону" майже 85 мільйонів євро.

До слова: Топ-трансфери літа 2019

У попередньому сезоні Лукаку зіграв у 45 матчах за "Манчестер Юнайтед". Він забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Однак влітку піддався критиці зі сторони легендарних гравців МЮ через велику вагу.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Інтер Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 канал
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