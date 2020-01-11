Рома – Ювентус: прогноз букмекерів на топ-матч Серії А

Туринський "Ювентус" 12 січня на виїзді зіграє проти римської "Роми". Букмекери оцінили, в якого клубу більше шансів виграти у центральному матчі 19-го туру.

Рома – Ювентус: прогноз

У турнірній таблиці після 18 турів команди вже розділяють 10 очок. "Ювентус" ділить перше місце з "Інтером", а "вовки" намагаються не відстати від "Лаціо", яке утримує третє місце.

"Ромі" важливо перемагати, щоб не втратити четверте місце, адже на п'яти наступає "Аталанта" Руслана Маліновського. Водночас "Стара Синьйора" не має права втрачати очки через боротьбу з "Інтером" за "скудетто".

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Прогноз Фаворит Спорт

Попри те, що підопічні Пауло Фонсеки є господарями поєдинку, "Ювентус" є фаворитом зустрічі. Перемогу "зебр" букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,25.

"Рома" поступилася у попередній грі іншій туринській команді – "Торіно". Коефіцієнт на те, що цього разу "римляни" відсвяткують перемогу – 3,05. Нічия у матчі – коефіцієнт 3,50.

Прогноз Pari Match

Останні 5 матчів у Римі "Ювентус" не може перемогти. Тричі перемагала "Рома", а ще двічі було зафіксовано нічию. За 5 матчів команди забили тільки 11 м'ячів – 2,2 гола на матч.

Якщо "Рома" переможе в один м'яч або нічия – коефіцієнт 2,17. Перемога "Ювентус" в Римі в один м'яч або нічия – коефіцієнт 2,02.

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Прогноз 1xbet

Найкращим нападником "Ювентуса" у цьому сезоні є зірковий португалець Кріштіану Роналду. У цьому сезоні він вже забив 13 голів. Коефіцієнт на те, що Роналду засмутить "Рому" – 1,8.

У "Ромі" найбільше голів у Серії А забив боснієць Едін Джеко – 7. Коефіцієнт на те, що нападник "Роми" відзначиться у воротах гостей з Турина – 2,25.

Огляд матчу "Рома" – "Ювентус" читайте на сайті Спорт24.