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Роналдінью взяв участь у фіналі тюремного турніру і забив 5 голів: фото

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Роналдінью / GETTY IMAGES

Колишній зірковий футболіст "Барселони" та "Мілану" бразилець Роналдінью переживає не найкращі часи. Ексгравець збірної Бразилії потрапив до в'язниці у Парагваї. Та навіть там Роналдінью не гає час, а займається улюбленою справою – грає у футбол.

Чемпіон світу 2002 року додав до своєї колекції сумнівний трофей. Бразилець став переможцем турніру з футболу в парагвайській в'язниці.

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У вирішальному матчі його команда здобула перемогу над суперником з рахунком 11:2.

Очевидно, що матч не міг завершитися інакше, якщо в одній з команд виступає легендарний гравець-професіонал. 

Бразилець забив 5 голів і зробив 6 результативних передач. Що цікаво, головним призом став не кубок чи медалі, а 16-кілограмове порося.

Чому Роналдінью ув'язнений?

  • Футболіста та його брата затримали в Парагваї з підробленими парагвайськими паспортами і помістили в СІЗО.
  • Роналдінью прилетів у Парагвай на благодійний захід, на якому мали представити його біографію "Геній в житті".
  • Зі світлин, які потрапляють до соціальних мереж, можна пересвідчитися, що Роналдінью непогано влаштувався за ґратами.
  • Ексгравець ПСЖ спокійно роздає автографи іншим ув'язненим.

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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