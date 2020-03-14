Роналдінью взяв участь у фіналі тюремного турніру і забив 5 голів: фото

Колишній зірковий футболіст "Барселони" та "Мілану" бразилець Роналдінью переживає не найкращі часи. Ексгравець збірної Бразилії потрапив до в'язниці у Парагваї. Та навіть там Роналдінью не гає час, а займається улюбленою справою – грає у футбол.

Чемпіон світу 2002 року додав до своєї колекції сумнівний трофей. Бразилець став переможцем турніру з футболу в парагвайській в'язниці.

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У вирішальному матчі його команда здобула перемогу над суперником з рахунком 11:2.

Очевидно, що матч не міг завершитися інакше, якщо в одній з команд виступає легендарний гравець-професіонал.

Бразилець забив 5 голів і зробив 6 результативних передач. Що цікаво, головним призом став не кубок чи медалі, а 16-кілограмове порося.

Primera imagen de @10Ronaldinho disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a Paraguay con pasaportes falsos.#Dinho #Ronaldinho pic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

Чому Роналдінью ув'язнений?

Футболіста та його брата затримали в Парагваї з підробленими парагвайськими паспортами і помістили в СІЗО.

Роналдінью прилетів у Парагвай на благодійний захід, на якому мали представити його біографію "Геній в житті".

Зі світлин, які потрапляють до соціальних мереж, можна пересвідчитися, що Роналдінью непогано влаштувався за ґратами.

Роналдінью непогано влаштувався за ґратами. Ексгравець ПСЖ спокійно роздає автографи іншим ув'язненим.