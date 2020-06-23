Португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився черговим результативним ударом у сезоні. Цей гол допоміг португальцю встановити новий рекорд у чемпіонаті Італії.

У рамках 27 туру чемпіонату Італії "Болонья" приймала "Ювентус", пише 24 канал.

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Рекорд португальця

На 23-й хвилині поєдинку Роналду вдало реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі.

Цей гол став для португальця 43 у рамках чемпіонату Італії. Його показник став найкращим серед португальських футболістів у Серії А.

Роналду перевершив показник Руя Кошти, який виступав разом із Андрієм Шевченком. Кошта провів 15 років у Італії, граючи за "Фіорентину" та "Мілан".

У першому таймі також відзначився Дібала. Підсумковий рахунок зустрічі – 0:2.

Огляд матчу Болонья – Ювентус