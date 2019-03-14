Роналду анонсував своє повернення у збірну Португалії

Тривожний дзвінок для захисників збірної України: лідер португальців Кріштіану Роналду анонсував своє повернення в національну команду.

Нападник розповів, що сподівається зробити свій внесок у досягнення збірної вже у найближчих матчах, пише DAZN.

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Португалія стартує у кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року поєдинком проти команди Андрія Шевченка. Гра відбудеться 22 березня у Лісабоні.

Додамо, що після трансферу в "Ювентус" п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" призупинив виступи за збірну Португалії. Ця пауза у Кріштіану Роналду розтягнулася аж на вісім місяців.



Кріштіану Роналду

Раніше 24 канал писав, що Роналду можуть позбавити престижних нагород через ухилення від сплати податків в Іспанії під час виступу за "Реал".

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду також звинувачується у справі про зґвалтування. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її зґвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році.



Одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.