24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Роналду чи Мессі: легендарний Пеле назвав найкращого футболіста світу

- Читать новость на русском
Пеле і Роналду / AFP

Легендарний у минулому бразильський футболіст Пеле поділився думкою щодо найкращого гравця світу. Журналісти поставили видатного бразильця перед вибором між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі.

Пеле вважає, що на цей момент найкращим футболістом світу є гравець "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Читайте також У "Короля футболу" Пеле серйозні проблеми зі здоров'ям

Думаю, що зараз Кріштіану Роналду найкращий у світі. Він найстабільніший. Але, звичайно, не треба забувати і про Мессі,
– цитує Пеле A Bola.

Також Пеле відповів на запитання, хто найкращий футболіст в історії.

Це складне питання. Не можна забувати про Зіко, Роналдіньо, Роналдо, з європейців – про Франца Беккенбауера, Йохана Кройфа. Але я був кращий їх усіх. Чому? Тому що всіх їх порівнювали зі мною,
– резюмував Пеле.

Досягнення Пеле

  • За версіями ФІФА та IFFHS був визнаний найкращим футболістом XX століття. У червні 2016 року його було нагороджено Олімпійським орденом.
  • Посідає перше місце в Списку найбільших футболістів XX століття за версією журналу World Soccer.
  • Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. За всю свою футбольну кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 іграх.
  • Бразилець один з чотирьох гравців, які забивали голи на чотирьох чемпіонатах світу.
  • Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії – 77 голів.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:45 Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка: фото
Юрій Семенюк
сьогодні 10:01 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
20 березня 14:01 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
20 березня 20:16 Невже потрібно, щоб за добу вмирало 400-500 чоловік: гравець збірної України звернувся з Італії
Михайло Гема
20 березня 12:03 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук