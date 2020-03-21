Роналду чи Мессі: легендарний Пеле назвав найкращого футболіста світу

Легендарний у минулому бразильський футболіст Пеле поділився думкою щодо найкращого гравця світу. Журналісти поставили видатного бразильця перед вибором між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі.

Пеле вважає, що на цей момент найкращим футболістом світу є гравець "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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Думаю, що зараз Кріштіану Роналду найкращий у світі. Він найстабільніший. Але, звичайно, не треба забувати і про Мессі,

– цитує Пеле A Bola.

Також Пеле відповів на запитання, хто найкращий футболіст в історії.

Це складне питання. Не можна забувати про Зіко, Роналдіньо, Роналдо, з європейців – про Франца Беккенбауера, Йохана Кройфа. Але я був кращий їх усіх. Чому? Тому що всіх їх порівнювали зі мною,

– резюмував Пеле.

Досягнення Пеле

За версіями ФІФА та IFFHS був визнаний найкращим футболістом XX століття. У червні 2016 року його було нагороджено Олімпійським орденом.

Посідає перше місце в Списку найбільших футболістів XX століття за версією журналу World Soccer.

Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. За всю свою футбольну кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 іграх.

Бразилець один з чотирьох гравців, які забивали голи на чотирьох чемпіонатах світу.

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії – 77 голів.

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