Роналду ледь не накинувся на фаната, який хотів зробити з ним фото – відео

"Ювентус" обіграв "Баєр" в заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:0.

Один з голів "Ювентуса" забив Кріштіану Роналду. Втім, португалець запам'ятався не тільки результативним ударом.

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Після фінального свистка на поле вибіг уболівальник, який хотів зробити фото з португальцем. Однак фанат не розрахував сили, коли схопив футболіста ззаду.

Роналду не оцінив дії фаната, хоч зазвичай погоджується на фото в таких випадках. Він невдоволено розмахував руками і щось вигукував на адресу вболівальника, якого схопили стюарди.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) 11 декабря 2019 г.

Примітно, що до іншого фанату, який також прорвався на поле заради кумира, Кріштіану поставився позитивно. Вболівальник хотів просто обійняти португальця, чому футболіст не став перешкоджати.