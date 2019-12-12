Роналду ледь не накинувся на фаната, який хотів зробити з ним фото – відео

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Роналду розізлився на фаната / Getty Images

"Ювентус" обіграв "Баєр" в заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:0.

Один з голів "Ювентуса" забив Кріштіану Роналду. Втім, португалець запам'ятався не тільки результативним ударом.

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Після фінального свистка на поле вибіг уболівальник, який хотів зробити фото з португальцем. Однак фанат не розрахував сили, коли схопив футболіста ззаду.

Роналду не оцінив дії фаната, хоч зазвичай погоджується на фото в таких випадках. Він невдоволено розмахував руками і щось вигукував на адресу вболівальника, якого схопили стюарди.

Примітно, що до іншого фанату, який також прорвався на поле заради кумира, Кріштіану поставився позитивно. Вболівальник хотів просто обійняти португальця, чому футболіст не став перешкоджати.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду
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