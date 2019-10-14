Роналду на матч з Україною виведе син добровольця, який загинув під Дебальцевим

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що гравця збірної Португалії Кріштіану Роналду виведе на гру проти України син добровольця, який загинув під Дебальцевим.

Це станеться, якщо Кріштіану Роналду вийде у стартовому складі збірної Португалії.

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За словами Павелка, Кріштіану на поле виведе восьмирічний Сашко Цимбал – син добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала. Він загинув, під Дебальцевим 7 жовтня 2014 року.

Мільйони маленьких шанувальників футболу по всьому світу захоплюються грою одного з найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду і мріють взяти в нього автограф чи вивести за руку на поле перед початком матчу.



Сьогодні, в День захисника України, перед поєдинком Україна – Португалія, якщо Роналду вийде в стартовому складі, ця мрія здійсниться для восьмирічного Сашка Цимбала – сина Героя України і Народного Героя України, добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, під Дебальцевим 7 жовтня 2014 року,

– написав Павелко у фейсбук.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що матч Україна – Португалія відвідає Олег Сенцов та інші звільнені з російського полону українці. На поєдинку очікується аншлаг.

На НСК "Олімпійський" очікується 67 800 українських уболівальників (у продаж надійшло 68 000 квитків). Близько 200 фанатів приїдуть з Португалії.

Матч Україна – Португалія відбудеться сьогодні на стадіоні НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45.

Огляд матчу Україна – Португалія читайте на сайті Спорт24.