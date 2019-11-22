Роналду не потрапив у заявку "Ювентуса" на фоні скандалу з тренером
23 листопада відбудеться центральний матч туру в Серії А – "Ювентус" зіграє проти "Аталанти". Чемпіон Італії опублікував заявку гравців, які приймуть участь в матчі.
Не знайшлося місця для Кріштіану Роналду. На прес-конференції про це говорив Мауріціо Саррі, у португальця як і раніше невелике ушкодження.
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Повністю список гравців, які зможуть взяти участь в цьому матчі, виглядає так:
Воротарі: Войчех Щенсни, Джанлуїджі Буффон, Карло Пінсольо;
Захисники: Маттіа Де Шільйо, Маттейс де Лігт, Даніеле Ругані, Даніло, Леонардо Бонуччі, Меріх Демірал;
Півзахисники: Міралем П'яніч, Самі Хедіра, Аарон Ремзі, Емре Джан, Родріго Бентанкур, Блез Матюйді, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста, Федеріко Бернардескі;
Нападники: Гонсало Ігуаїн, Пауло Дібала.
Нагадаємо, що між Саррі і Роналду трапився невеликий конфлікт, після того, як італієць змінив форварда в двох матчах поспіль.