Роналду не потрапив у заявку "Ювентуса" на фоні скандалу з тренером

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Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

23 листопада відбудеться центральний матч туру в Серії А – "Ювентус" зіграє проти "Аталанти". Чемпіон Італії опублікував заявку гравців, які приймуть участь в матчі.

Не знайшлося місця для Кріштіану Роналду. На прес-конференції про це говорив Мауріціо Саррі, у португальця як і раніше невелике ушкодження.

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Повністю список гравців, які зможуть взяти участь в цьому матчі, виглядає так:

Воротарі: Войчех Щенсни, Джанлуїджі Буффон, Карло Пінсольо;

Захисники: Маттіа Де Шільйо, Маттейс де Лігт, Даніеле Ругані, Даніло, Леонардо Бонуччі, Меріх Демірал;

Півзахисники: Міралем П'яніч, Самі Хедіра, Аарон Ремзі, Емре Джан, Родріго Бентанкур, Блез Матюйді, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста, Федеріко Бернардескі;

Нападники: Гонсало Ігуаїн, Пауло Дібала.

Нагадаємо, що між Саррі і Роналду трапився невеликий конфлікт, після того, як італієць змінив форварда в двох матчах поспіль.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус ФК Аталанта
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