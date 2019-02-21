Роналду неоднозначно відреагував на поразку в Лізі чемпіонів від "Атлетіко"

84 Читать новость на русском
Роналду неоднозначно відреагував на поразку в Лізі чемпіонів від "Атлетіко"

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіано Роналду не стримував емоцій після поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Його команда на виїзді програла іспанському "Атлетіко".

Читайте також: "Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео

Після матчу журналісти просили коментар у Роналду у мікст-зоні. Однак португалець, фактично, проігнорував їх. Натомість футболіст заявив, що він виграв Лігу чемпіонів п’ять разів, у той час як "Атлетіко" – жодного.

"У мене 5 перемог в Лізі чемпіонів, а у "Атлетіко" – 0. Я – 5, "Атлетіко" – 0", – сказав Роналду.

Кріштіано Роналду і справді п’ять разів вигравав Лігу Чемпіонів. Один раз він це зробив у складі англійського "Манчестер Юнайтед" у 2008 році, ще чотири – у складі іспанського "Реала". Востаннє – у 2018 році у Києві

blog_ava
Є межа відданості Путіну, – експерт про відмову одіозних іноземних політиків їхати до Криму
сьогодні
2491
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Ювентус Атлетіко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 08:08 Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
230
"Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео
20 лютого 23:58 "Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео
412
"Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
20 лютого 22:31 "Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
262
Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
20 лютого 19:54 Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
344
"Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
20 лютого 16:32 "Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
690
Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
20 лютого 12:47 Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
1050
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук