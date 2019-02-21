Роналду неоднозначно відреагував на поразку в Лізі чемпіонів від "Атлетіко"

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіано Роналду не стримував емоцій після поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Його команда на виїзді програла іспанському "Атлетіко".

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Після матчу журналісти просили коментар у Роналду у мікст-зоні. Однак португалець, фактично, проігнорував їх. Натомість футболіст заявив, що він виграв Лігу чемпіонів п’ять разів, у той час як "Атлетіко" – жодного.

"У мене 5 перемог в Лізі чемпіонів, а у "Атлетіко" – 0. Я – 5, "Атлетіко" – 0", – сказав Роналду.

Кріштіано Роналду і справді п’ять разів вигравав Лігу Чемпіонів. Один раз він це зробив у складі англійського "Манчестер Юнайтед" у 2008 році, ще чотири – у складі іспанського "Реала". Востаннє – у 2018 році у Києві