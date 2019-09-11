Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео

Форвард збірної Португалії мало не самотужки обіграв збірну Литви у матчі кваліфікації Євро-2020. Він забив чотири голи на виїзді.

Перший матч Роналду забив на 7-й хвилині, відзначившись з пенальті. Та ще у першому таймі Андрюшкевічюс рахунок зрівняв. Тож саме за нічийного рахунку на табло команди й пішли на перерву.

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У другій 45-хвилинці забивали лише португальці. Тричі забив Роналду – на 62-й, 65-й та 76-й хвилинах. При цьому тричі йому асистував Бернарду Сілва.

Вже на 90+2 хвилині гол забив Каравалью, оформивши остаточний рахунок зустрічі.

Литва – Португалія 1:5

Голи: Андрюшкевічюс, 28 – Роналду, 7 (пен), 62, 65, 76, Карвалью, 90+2

Відеоогляд матчу Литва – Португалія

Варто зазначити, що Роналду забив 93-й гол у складі національної збірної. Йому залишилося забити 16 м'ячів, щоб зрівнятися світовим рекордом нападника збірної Ірану Алі Даеї (109 голів).

Також 34-рівчний гравець близький і до рекордів щодо матчів за збірну. Роналду провів 160-й матч за Португалію. До європейського рекорду – 16 ігор, до світового – 24 матчі.



Роналду святкує забитий гол у ворота збірної Литви

Крім того, Литва стала 40-й збірною, у ворота якої форвард забивав.

Варто нагадати, що Литва та Португалія – суперники збірної України у відборі на Євро-2020. Українці цей тур пропускали і зіграли товариський матч зі збірною Нігерії. До 78-ї хвилини українці програвали, але за два хвилини забили двічі та зіграли внічию.