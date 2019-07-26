Роналду отримує майже мільйон доларів за рекламний пост в Instargam: розцінки інших спортсменів

Компанія Hopper, яка займається маркетингом і аналітикою в Instagram, опублікувала свіжий рейтинг користувачів соцмережі з найдорожчими рекламними публікаціями.

За даними Hopper, найдорожчі пости в Instagram серед спортсменів – у Кріштіану Роналду. Один пост коштує 975 тисяч доларів. Але з такою сумою він посідає лише третє місце серед усіх зірок в соцмережі. Один пост Кайлі Дженнер коштує 1,266 мільйона доларів.

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На другому місці серед спортсменів – Неймар. Його послуги коштують 722 тисячі доларів. Замикає трійку Ліонель Мессі – 678 тисяч доларів.

Також у рейтингу:

Девід Бекхем – 357 тисяч доларів

ЛеБрон Джеймс – 272 тисячі доларів

Роналдіньо – 256 тисяч доларів

Гарет Бейл – 218 тисяч доларів

Златан Ібрагімовіч – 200 тисяч доларів

Вірат Койлі – 196 тисяч доларів

Луїс Суарес – 184 тисячі доларів

Конор МакГрегор – 169 тисяч доларів

Мохамед Салах – 165 тисяч доларів

Стефен Керрі – 142 тисячі доларів

Флойд Майвезер – 124 тисячі доларів

Ронда Роузі – 67,7 тисячів доларів

Серена Вільямс – 60,5 тисяч доларів