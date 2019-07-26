Роналду отримує майже мільйон доларів за рекламний пост в Instargam: розцінки інших спортсменів
Компанія Hopper, яка займається маркетингом і аналітикою в Instagram, опублікувала свіжий рейтинг користувачів соцмережі з найдорожчими рекламними публікаціями.
За даними Hopper, найдорожчі пости в Instagram серед спортсменів – у Кріштіану Роналду. Один пост коштує 975 тисяч доларів. Але з такою сумою він посідає лише третє місце серед усіх зірок в соцмережі. Один пост Кайлі Дженнер коштує 1,266 мільйона доларів.
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На другому місці серед спортсменів – Неймар. Його послуги коштують 722 тисячі доларів. Замикає трійку Ліонель Мессі – 678 тисяч доларів.
Також у рейтингу:
Девід Бекхем – 357 тисяч доларів
ЛеБрон Джеймс – 272 тисячі доларів
Роналдіньо – 256 тисяч доларів
Гарет Бейл – 218 тисяч доларів
Златан Ібрагімовіч – 200 тисяч доларів
Вірат Койлі – 196 тисяч доларів
Луїс Суарес – 184 тисячі доларів
Конор МакГрегор – 169 тисяч доларів
Мохамед Салах – 165 тисяч доларів
Стефен Керрі – 142 тисячі доларів
Флойд Майвезер – 124 тисячі доларів
Ронда Роузі – 67,7 тисячів доларів
Серена Вільямс – 60,5 тисяч доларів