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Роналду перед матчем "Ювентуса" привітав невидимих вболівальників: відео

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Кріштіану Роналду / facebook.com/Cristiano

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду привітався з порожніми трибунами перед початком поєдинку з "Інтером" у рамках 26-го туру чемпіонату Італії. Причиною відсутності вболівальників стала епідемія коронавірусу.

Перший раз Роналду привітався із невидимими вболівальниками на шляху до підтрибунних приміщень.

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Роналду поплескав у долоні невидимих фанатів дивіться відео 

Швидше за все, так зірковий футболіст вирішив трішки повеселити ЗМІ, які були присутні та підняти настрій.

Вийшовши на передматчеву розминку португалець вчергове поплескав вболівальникам, хоча їх не було на трибунах "Альянц Стадіум". 


Роналду привітався із порожніми трибунами

Додамо, що влада Італії заборонила глядачам відвідувати усі спортивні події щонайменше до початку квітня.

Зазначимо, матч завершився із рахунком 2:0 на користь господарів поля. Після домашньої перемоги над "Інтером" туринська команда займає першу сходинку турнірної таблиці Серії А. Друге місце посідає "Лаціо", яке відстає всього на один пункт. 

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Кріштіану Роналду Ювентус Спорт Футбол
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