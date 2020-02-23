24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Роналду показав неймовірну фізичну форму: гаряче фото

- Читать новость на русском
Кріштіану Роналду / instagram.com

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому добре видно його надвичайна фізична форма.

На світлині футболіст проводить звичайну для спортсмена процеудуру відновлення кригою.

Більше про секрети ідеального тіла та міцного здоров'я від Кріштіану Роналду – читайте тут.

До слова, інстаграм Роналду нещодавно перетнув позначку у 200 мільйонів підписників. 34-річний футболіст досі залишається найпопулярнішим користувачем соцмережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ice recovery ?

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

До речі, нещодавно у Роналду відбувся футбольний міленіум: Кріштіану провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Яким країнам і яку зброю продавав Укроборонпром у 2019 році
сьогодні
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Кріштіану Роналду Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:15 У матчі НХЛ 42-річний водій став на ворота команди і відбив 7 кидків: відео
Михайло Гема
сьогодні 16:22 Гол новачка допоміг "Карпатам" зіграти внічию з "Дніпро-1": відео
Ігор Саджениця
сьогодні 12:45 Хто найсильніший боксер суперважкої ваги? Опитування
Михайло Гема
сьогодні 08:20 "Реал" сенсаційно програв "Леванте" та опустився на друге місце: відео
Ігор Саджениця
22 лютого 23:07 Берінчик вийшов на бій з Сармієнто в яскравому образі Халка – ефектне відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук