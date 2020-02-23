Роналду показав неймовірну фізичну форму: гаряче фото

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому добре видно його надвичайна фізична форма.

На світлині футболіст проводить звичайну для спортсмена процеудуру відновлення кригою.

Більше про секрети ідеального тіла та міцного здоров'я від Кріштіану Роналду – читайте тут.

До слова, інстаграм Роналду нещодавно перетнув позначку у 200 мільйонів підписників. 34-річний футболіст досі залишається найпопулярнішим користувачем соцмережі.

До речі, нещодавно у Роналду відбувся футбольний міленіум: Кріштіану провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол.

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