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Роналду показав тренування з дітками: миле відео

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Родина Роналду / instagram.com

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду показав відео, як він тренується у компанії зі своїми дітьми.

Відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Акаунт Роналду вважається найпопулярнішим у світі, там кількість підписників нещодавно перетнула позначку аж у 200 мільйонів. На сторінці футболіст публікує як свою спортивну кар'єру, так і приватне життя. 

На відео Роналду качає прес на надуваному м'ячі, а його малечі бігають та співають навколо. Одна з доньок сидить на ногах у зіркового тата, доки він займається спортом. 

До слова, Роналду має четверо дітей: хлопчика від невідомої офіціантки, яка передала дитину батькові і просила не розголошувати своє ім'я; близнят від сурогатної матері та доньку від теперішньої супутниці футболіста Джорджини Родрігес, з якою вони живуть та виховують дітей разом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No excuses ‍♂️

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Кріштіану Роналду
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