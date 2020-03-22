Роналду показав як вчить дітей користуватися антисептиком: миле відео
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Карантин - ідеальний час, щоб провести з рідним та навчити їх корисних навичок. Саме так вирішив нападник збірної Португалії та італійського"Ювентуса" Кріштіану Роналду.
На своїй сторінці Роналду опублікував відео, як навчає дітей користуватися антисептиком. Він сприскує руки дітям, після чого вони їх дезінфікують.
До слова Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
На відео стоять теги із закликом залишатися вдома (#stayhome та #staysafe).
- В "Ювентусі", за який виступає Роналду, троє футболістів заразилися на коронавірус.
- Першим став захисник Даніеле Ругані. Згодом Covid-19 виявили і в його вагітної дівчини.
- Другим став чемпіон світу у складі збірної Франції Блез Матюіді.
- Третім став півзахисник Пауло Дібала. При цьому коронавірус зафіксували в нього та його дівчини.
- Інформація про те, що Роналду передав свої готелі для потреб інфікованих на коронавірус, виявилася фейком.
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