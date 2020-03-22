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Роналду показав як вчить дітей користуватися антисептиком: миле відео

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Кріштіану Роналду / Delfi

Карантин - ідеальний час, щоб провести з рідним та навчити їх корисних навичок. Саме так вирішив нападник збірної Португалії та італійського"Ювентуса" Кріштіану Роналду.

На своїй сторінці Роналду опублікував відео, як навчає дітей користуватися антисептиком. Він сприскує руки дітям, після чого вони їх дезінфікують.

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На відео стоять теги із закликом залишатися вдома (#stayhome та #staysafe).

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Сімʼя Кріштіану Роналду Новини Спорту Спорт Футбол
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