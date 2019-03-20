Роналду пожертвував "Ювентусом" заради матчу з Україною: як це вплине на гру в Лісабоні

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Вже цієї п'ятниці, 22 березня, збірна України стартує у відборі на Євро-2020. Зіграти підопічним Андрія Шевченка належить з чинними чемпіонами Європи – португальцями. Матч відбудеться на виїзді, що, звичайно, ще більше ускладнює завдання.

Водночас, за спиною нашої команди відбір на ЧС-2018 і кілька контрольних поєдинків, так що склад можна вважати цілком зіграним. Тренерський штаб відмінно розуміє можливості своїх футболістів та як найкраще підготуватися до матчу з Португалією.

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Суперник більш ніж серйозний, і справа навіть не в їх титулі. У складі португальської збірної навіть без урахування Кріштіану Роналду зібрано багато кваліфікованих виконавців з іменитих європейських клубів. Портал transfermarkt оцінює команду в 692 мільйони євро, в той час як українську збірну – в 114,65 мільйона євро.

Роналду, до речі, з усією серйозністю підходить до матчу з Україною. Він навіть попросив головного тренера "Ювентуса" не використовувати його в матчі Серії А проти "Дженоа". Футболістові пішли назустріч, після чого туринці вперше програли в поточному чемпіонаті – 0:2. Безумовно, з Роналду шанси на перемогу зростають у будь-якої команди. Зараз аналітики Parimatch оцінюють виграш португальців в 63% (23% на нічию і 14% – на перемогу збірної України).

Головна втрата команди Андрія Шевченка – це травма Андрія Ярмоленка. Втім, за минулі з того часу 5 місяців тренерський штаб "підлатав" бойовий склад збірної. Знову отримали виклик Едуард Соболь та Роман Безус, для яких це явно має стати додатковою мотивацією. Олександр Зінченко, граючи за "Манчестер Сіті", продовжує набирати форму. А форвард "Гента" Роман Яремчук напередодні відзначився дублем у чемпіонаті Бельгії, – очікуємо, що і з португальцями він продовжить свою гольову серію.

Цілком можливо, що дебютний матч у складі збірної нашої країни проведе Жуніор Мораес, що прийняв українське громадянство. Безсумнівно, це гарне посилення атакувального потенціалу команди Шевченко. Чекаємо дебютний гол українського бразильця?

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Нагадаємо, для виходу з групи необхідно зайняти перше або друге місце. Але навіть якщо цього не станеться, у збірної України буде ще шанс пробитися на Євро-2020 через стикові матчі Ліги націй УЄФА, які відбудуться в березні наступного року.

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Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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