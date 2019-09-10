Роналду продемонстрував "космічну" техніку на тренуванні Португалії: відео

Зірковий португалець Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю технікою. Футболіст збірної Португалії продемонстрував чудові навички на тренуванні своєї команди.

Роналду, який виступає за "Ювентус", вирішив продемонструвати партнерам по збірній свою техніку елегантним фінтом.

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Мабуть, завершальний елемент Роналду не вдався, але від того його поводження з м'ячем не менш прекрасне.

10-го вересня Роналду матиме шанс продемонструвати техніку в рамках кваліфікації Євро-2020. Чемпіони Європи зіграють проти Литви.

Суперником Португалії у відборі є збірна України, яка цього дня у контрольній грі зустрінеться з Нігерією.