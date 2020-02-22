Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі: скільки голів забив легендарний футболіст
Футбольний міленіум: Кріштіану Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол.
Легендарний португалець провів свій тисячний матч в дорослому футболі.
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Поважний ювілей Кріш прикрасив голом у ворота "Спала". На 39-й хвилині Роналду замкнув простріл Куадрадо і досяг позначки у 725 м'ячів на професійному рівні.
На 60-й "Ювентус" перевагу подвоїв: Дібала віддав у розріз – Ремзі вишукано забив черпачком.
Результат
"Ювентус" – "Спал": 2 – 1
Остання команда Серії "А" спробувала зіпсувати свято Кріштіану Роналду. Утім м'яч Петаньї з точки отримав статус виключно голу престижу.
Відео: Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі
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