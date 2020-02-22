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Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі: скільки голів забив легендарний футболіст

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Кріштіану Роналду / instagram.com

Футбольний міленіум: Кріштіану Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол.

Легендарний португалець провів свій тисячний матч в дорослому футболі.

До теми: Кріштіану Роналду побив ще один рекорд, тепер у нього 200 мільйонів підписників в інстаграмі

Поважний ювілей Кріш прикрасив голом у ворота "Спала". На 39-й хвилині Роналду замкнув простріл Куадрадо і досяг позначки у 725 м'ячів на професійному рівні.

На 60-й "Ювентус" перевагу подвоїв: Дібала віддав у розріз – Ремзі вишукано забив черпачком.

Результат
"Ювентус" – "Спал": 2 – 1

Остання команда Серії "А" спробувала зіпсувати свято Кріштіану Роналду. Утім м'яч Петаньї з точки отримав статус виключно голу престижу. 

Відео: Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі

Більше про секрети ідеального тіла та міцного здоров'я від Кріштіану Роналду – читайте тут.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Ювентус Кріштіану Роналду Новини Спорту Спорт Футбол
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