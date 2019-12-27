Роналду провів для Джоковича майстер-клас зі стрибків у висоту: відео

Зірковий тенісист Новак Джокович і футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду провели спільне тренування. Серб спробував повторити стрибок португальця, який той здійснив у матчі Серії А.

Португалець і серб у досить теплій обстановці змагалися у стрибках. Відео зі спільною тренувальної сесії Роналду опублікував у своєму інстаграмі.

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Навчаю Джоковича стрибати! Дякую за тренування, друже! Був радий тебе бачити,

– підписав свій пост Кріштіану.

Як відомо, Кріштіану Роналду 18 грудня допоміг "Ювентусу" на виїзді обіграти "Сампдорію". Португалець забив ефектний гол головою.

Роналду під час удару вистрибнув на висоту 2,56 метра (відірвавшись від газону на 71 сантиметр). Він провисів у повітрі півтори секунди.