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Роналду провів для Джоковича майстер-клас зі стрибків у висоту: відео

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Момент голу Роналду у ворота "Сампдорії" / thequint.com

Зірковий тенісист Новак Джокович і футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду провели спільне тренування. Серб спробував повторити стрибок португальця, який той здійснив у матчі Серії А.

Португалець і серб у досить теплій обстановці змагалися у стрибках. Відео зі спільною тренувальної сесії Роналду опублікував у своєму інстаграмі.

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Навчаю Джоковича стрибати! Дякую за тренування, друже! Був радий тебе бачити,
– підписав свій пост Кріштіану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaching @djokernole how to jump!!? Was a pleasure to see you and train with you my friend!!

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Як відомо, Кріштіану Роналду 18 грудня допоміг "Ювентусу" на виїзді обіграти "Сампдорію". Португалець забив ефектний гол головою.

Роналду під час удару вистрибнув на висоту 2,56 метра (відірвавшись від газону на 71 сантиметр). Він провисів у повітрі півтори секунди.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Теніс Кріштіану Роналду
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