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Роналду спеціально "злив" інформацію про коронавірус у Дібали, щоб не повертатися до Італії

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Пауло Дібала та Кріштіану Роналду
Пауло Дібала та Кріштіану Роналду / Getty Images

Форвард туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду не збирається повертатися до Італії, в якій вирує пандемія коронавірусу.

Італійське видання Corriere dello Sport припустило, що португалець використовував хворобу партнера по команді Пауло Дібали, щоб відкласти своє повернення до Італії. Як відомо, у Дібали вже в четвертий раз виявлено коронавірус.

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Стверджується, що п'ятиразовий володар Золотого м'яча спеціально "злив" цю інформацію в ЗМІ, щоб відкласти своє повернення в Турин.

На це вказує також той факт, що першими про новий позитивний тест Дібали повідомили в Іспанії, де у португальця залишилися хороші зв’язки з часів його виступу за "Реал".

  • В Італії з 4 травня буде дозволено спортсменам проводити індивідуальні тренування. Відновлення Серії А може відбутися 14 червня.
  • Наразі дочасно завершено два футбольні чемпіонати: нідерландську Ередивізію без визначення чемпіона та французьку Лігу 1. Чемпіоном Франції сезону-2019/20 став ПСЖ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Новини Спорту Кріштіану Роналду Ювентус Спорт
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