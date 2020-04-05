Роналду стане першим футболістом в історії, який заробив мільярд євро за кар'єру

Зірковому футболісту Кріштіану Роналду підкориться чергове досягнення. У 2020 році португальський нападник "Ювентуса" стане першим футболістом в історії, який заробить мільярд євро за кар'єру.

Як стверджує Forbes, 35-річний Роналду стане третім чинним спортсменом, який заробив мільярд євро.

Дивіться також Не той Роналду: батько розіграв сина та постриг у стилі "зубастика" Роналдо – смішне відео

На заваді не стане відмова від частини зарплати через кризу на тлі пандемії коронавірусу. Кріштіану відмовився від 4,24 мільйона доларів.

До Роналду мільярдерами ставали гольфіст Тайгер Вудс (2009 рік) і боксер Флойд Мейвезер (2015 рік). Баскетболіст Майкл Джордан переступив цю позначку вже після завершення кар'єри – у 2015-у.

Торік Роналду заробив 109 мільйонів доларів. 65 мільйонів доларів – це зарплата і бонуси.

У 2019 році португалець став другим найбільш високооплачуваним футболістом світу та одним з найбільш високооплачуваних спортсменів у всіх видах спорту.

До теми Мессі очолив список найбільш високооплачуваних футболістів у світі: сума доходів

Якщо в італійській Серії А, де виступає Роналду, вирішать урізати зарплати на 30%, він все одно залишиться одним з найбільш високооплачуваних гравців у світі.

Дохід Кріштіану складатиме 46 мільйонів доларів на рік тільки від зарплати і бонусів.

Разом з грошима за рекламу від Nike, а також доходами від продажу спідньої білизни, взуття і одеколону CR7 він може заробити ще 45 мільйонів доларів.

Загальний дохід за рік складе 91 мільйон доларів. Це дозволить йому переступити за позначку в мільярд доларів.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.