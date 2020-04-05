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Роналду стане першим футболістом в історії, який заробив мільярд євро за кар'єру

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Кріштіану Роналду / facebook.com/Juventus/photos

Зірковому футболісту Кріштіану Роналду підкориться чергове досягнення. У 2020 році португальський нападник "Ювентуса" стане першим футболістом в історії, який заробить мільярд євро за кар'єру.

Як стверджує Forbes, 35-річний Роналду стане третім чинним спортсменом, який заробив мільярд євро.

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На заваді не стане відмова від частини зарплати через кризу на тлі пандемії коронавірусу. Кріштіану відмовився від 4,24 мільйона доларів.

До Роналду мільярдерами ставали гольфіст Тайгер Вудс (2009 рік) і боксер Флойд Мейвезер (2015 рік). Баскетболіст Майкл Джордан переступив цю позначку вже після завершення кар'єри – у 2015-у.

Торік Роналду заробив 109 мільйонів доларів. 65 мільйонів доларів – це зарплата і бонуси.

У 2019 році португалець став другим найбільш високооплачуваним футболістом світу та одним з найбільш високооплачуваних спортсменів у всіх видах спорту.

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Якщо в італійській Серії А, де виступає Роналду, вирішать урізати зарплати на 30%, він все одно залишиться одним з найбільш високооплачуваних гравців у світі.

Дохід Кріштіану складатиме 46 мільйонів доларів на рік тільки від зарплати і бонусів.

Разом з грошима за рекламу від Nike, а також доходами від продажу спідньої білизни, взуття і одеколону CR7 він може заробити ще 45 мільйонів доларів.

Загальний дохід за рік складе 91 мільйон доларів. Це дозволить йому переступити за позначку в мільярд доларів.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Ювентус Кріштіану Роналду Новини Спорту Спорт
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