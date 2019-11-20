Роналду таємно одружився на Джорджині Родрігес в Марокко, – ЗМІ

Нападник збірної Португалії та "Ювентуса" Кріштіану Роналду таємно одружився на своїй нареченій Джорджині Родрігес, з якою має спільну доньку.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo, посилаючись на італійський журнал Novella 2000.

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Церемонія одруження, закрита для громадськості, була проведена в Марокко. Джорджина погано ладнає з Долорес Авейру, матір'ю гравця, тому захід було проведено таємно і без фотографів.

Цікаво, що новина про весілля Роналду стала найпопулярнішою у Португалії цього дня



Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружились

Кріштіану і Джорджина вперше з'явилися разом в листопаді 2016 року в паризькому Діснейленді. Познайомилися вони на вечірці відомого бренду одягу, в якому працювала Родрігес.

Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей. Втім, лише молодша дівчинка є їхньою спільною дитиною.