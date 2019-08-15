Роналду, ван Дейк та Мессі претендують на звання найкращого гравця сезону від УЄФА

Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Вірджил ван Дейк претендують на нагороду кращому футболістові сезону 2018/19 за версією УЄФА.

Кращий футболіст та краща футболістка минулого сезону, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів 2018/19 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Монако 29 серпня. Кращий гравець Ліги Європи-2018/19 буде названий на наступний день.

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Претенденти на перемогу:

Ліонель Мессі ("Барселона" та збірна Аргентини): кращий бомбардир Ліги чемпіонів і володар "Золотої бутси". Десятий раз виграв чемпіонат Іспанії.



Кріштіану Роналду ("Ювентус" та збірна Португалії): переможець Ліги націй УЄФА та кращий бомбардир фінальної стадії. Вперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії.



Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль" та збірна Нідерландів): переможець і кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів. Срібний призер Ліги націй.

Що таке нагорода Кращому гравцеві року за версією УЄФА?Нагородою відзначають кращих футболістів, які в минулому сезоні грали за клуб однієї з асоціацій УЄФА. Громадянство не має значення. Гравців оцінюють за виступами у всіх турнірах: внутрішніх, єврокубкових і серед збірних.

Хто ще потрапив в топ-10

4. Аліссон Беккер ("Ліверпуль" та збірна Бразилії)

5. Садьо Мане ("Ліверпуль" і збірна Сенегалу)

6. Мохамед Салах ("Ліверпуль" і збірна Єгипту)

7. Еден Азар ("Челсі" / "Реал" і збірна Бельгії)

8. Маттейс де Ліхт ("Аякс" / "Ювентус" і збірна Нідерландів)

8. Френкі де Йонг ("Аякс" / "Барселона" і збірна Нідерландів)

10. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті" і збірна Англії)

Шорт-листи претендентів на інші нагороди:

Кращий воротар Ліги чемпіонів: Аліссон, Уго Льоріс, Марк-Андре Тер Штеген

Кращий захисник Ліги чемпіонів: Трент Александер-Арнолд, Вірджіл ван Дейк, Маттейс де Ліхт

Кращий півзахисник Ліги чемпіонів: Френкі де Йонг, Джордан Хендерсон, Крістіан Еріксен

Кращий нападаючий Ліги чемпіонів: Садьо Мане, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду

Краща футболістка року: Амандін Анрі, Люсі Бронз, Ада Хегерберг

Кращий гравець Ліги Європи: Еден Азар, Олів'є Жиру, Лука Йовіч