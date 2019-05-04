Кріштіану Роналду хочуть залишити без титулу найкращого бомбардира Чемпіонату Італії. Але португалець не здається. Кріш врятував "Ювентус" від поразки в туринському дербі з "Торіно".

На вісімнадцятій хвилині Міралем П’яніч зробив хороший подарунок хевбеку "Торіно" Саші Лукічу. Стара Синьора більше години безуспішно атакувала.

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Кілька нагод зокрема було і у Роналду. Зрештою, на вісімдесят четвертій у своєю фірмовому стилі з другого поверху португалець таки досяг бажаного і підсумував нічию 1:1.

Це 21-й гол Кріштіану у чемпіонаті, у лідера перегонів Фабіо Квальярелли із Сампдорії на два більше.

Відео: Роналду врятував "Ювентус" від поразки в туринському дербі

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