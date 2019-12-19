Роналду забив неймовірний гол головою, підстрибнувши на фантастичну висоту: відео
Португальський нападник Кріштіану Роналду допоміг "Ювентусу" на виїзді обіграти "Сампдорію".
Роналду забив перед самою перервою, вивівши "Ювентус" вперед у цьому матчі. Футболіст забив ударом головою після навісу від Алекса Сандро.
До слова: "Барселона" та "Реал" зіграли внічию на переповненому "Камп Ноу": відео
Варто відзначити, що Роналду під час удару вистрибнув на висоту 2,56 метра (відірвавшись від газону на 71 сантиметр). Він провисів у повітрі півтори секунди.
Відео голу Роналду
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