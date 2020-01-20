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Роналду забиває за "Ювентус" у семи матчах поспіль в чемпіонаті – відео його голів "Пармі"

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Роналду на шляху до рекорду в "Ювентусі" / twitter.com/juventusfc

Португальський нападник Кріштіану Роналду продовжує свою гольову феєрію. Цього разу від його дій постраждала "Парма".

У цьому матчі Роналду відзначився двічі – на 43-й та 58-й хвилині. І приніс перемогу "Ювентусу" з рахунком 2:1.

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Цей матч став сьомим поспіль у чемпіонаті Італії, в якому забиває Роналду. До цього він забивав "Сассуоло", "Лаціо", "Удінезе" (двічі), "Сампдорії", "Кальярі" (тричі) та "Ромі". Тож за ці сім матчів він забив 11 голів.

Відеоогляд матчу Ювентус – Парма

  • Такою грою Роналду наблизився до рекорду нападника "Ювентуса" Давіда Трезеге. Той з жовтня по грудень 2005 року забивав у дев'яти матчах поспіль за "стару сеньйору".
  • Другий гол у ворота "Парми" став для нього 432-им, який він забивав у топ-5 європейських ліг. За цим показником він зрівнявся з Мессі, але аргентинець одразу ж повернувся на перше місце, забивши єдиний гол у ворота "Гранади".
  • Натомість Роналду став єдиним гравцем, який забив не менше 15 голів у всіх останніх 14 сезонах в топ-лігах Європи (з сезону 2006/07 він провів 414 голів в цей період).

Завдяки цій перемозі та осічці "Інтера" у матчі проти "Лечче", "Ювентус" одноосібно посідає перше місце в чемпіонаті Італії, відірвавшись від суперника на чотири очки.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус Кріштіану Роналду
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