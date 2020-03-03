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Роналду заблокував авторитетний портал через незгоду зі своєю трансферною вартістю

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Кріштіану Роналду / eluniversal.com.mx

Зірковий португалець Кріштіану Роналду не погодився із його трансферною ціною, яку запропонував портал Transfermarkt. Вартість 35-річного футболіста оцінили у 75 мільйонів євро.

У своєму інстаграмі Transfermarkt опублікував символічну збірну гравців, які є клієнтами агента Жорже Мендеша.

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Ми не змогли тегнути Роналду, тому що він заблокував нас, коли побачив свою вартість, – прокоментував цю ситуацію Transfemarkt у коментарях.


Коментар Transfemarkt

Додамо, що Жорже Мендеш є футбольним агентом воротаря Едерсон, захисників Канселу, Діаш, Пауліста, Семеду, півзахисників Фабіньо, Хамес Родрігес, Невеш, а також нападників Бернарду, Роналду й Ді Марія, яких оцінили в загальну суму 595 мільйонів євро.

Сума трансферу португальця у італійський "Ювентус" склала 119 мільйонів євро. 

Зазначимо, нещодавно Роналду провів провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".

Ходили чутки, що лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду може продовжити свою кар'єру у США. У цьому сезоні 35-річний португалець провів 21 матч в Серії А, в яких забив 21 м'яч і зробив дві гольові передачі. Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі: скільки голів забив легендарний футбол він провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Кріштіану Роналду Новини Спорту Спорт Футбол
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