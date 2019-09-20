Роналду запросив на обід жінку, яка в дитинстві безкоштовно годувала його в МакДональдс

Легендарний гравець Кріштіану Роналду в інтерв'ю пригадав, як в юності вечорами ходив у МакДональдс, де його безкоштовно підгодовували тамтешні працівниці.

В інтерв'ю на британському телебаченні Роналду розповів, як йому було 11 чи 12 років. Він тоді якраз перебрався з Мадейри до інтернату лісабонського "Спортінга". Його сім'я залишилася на острові.

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"Коли мені було 11-12 років, у нашій сім'ї майже не було грошей. Я жив з іншими вихованцями "Спортінга" та бачив свою сім'ю раз в три місяці. Це був дуже важкий час. Іноді траплялося, що пізно ввечері ми ставали голодні, а поруч зі стадіоном був МакДональдс. Ми ходили туди та просили дати нам що-небудь поїсти. Там працювала жінка на ім'я Една і ще 2 дівчини. Я більше ніколи не бачив їх, хоча весь час їх шукав. Питав у місцевих, але той МакДональдс давно закрився. Сподіваюся, я знайду їх завдяки даному інтерв'ю. Дуже хочу запросити їх в Турин або Лісабон і повечеряти з ними. Можливо, хоча би так мені вдасться частково повернути борг", – цитує Роналду видання The Sun.

Одна з тих жінок таки відгукнулася на цю пропозицію. Жінка на ім'я Паула Лека заявила, що є однією з тих дівчат. Зараз вона заміжня і виховує двох дітей. Вона б із задоволенням сходила б з Кріштіану в ресторан.

"Вони з'являлися перед нашим рестораном, і коли у нас залишалися бургери, менеджер дозволяв віддати їх дітям. Одним з хлопчиків був Кріштіану Роналду, який був, мабуть, самим боязким з них усіх. Це відбувалося майже щоночі, майже регулярно. Я згадую той час з усмішкою. Мій син не вірив мені та думав, що це вигадка. Бо не міг уявити, щоб його мама коли-небудь давала Кріштіану Роналду гамбургер. Мій чоловік також знав про це. Іноді він приходив, щоб забрати мене з роботи вночі, і бачив його. Якби він запросив мене на вечерю, я б точно пішла. Я хочу подякувати йому і сказати, що за вечерею у нас був би час згадати ті часи", – розповіла жінка.