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Роналду засвітив сталеві м'язи: вражаюче фото

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Кріштіану Роналду / Колаж 24 каналу

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре показав свою ідеальну фізичну форму.

Фото з тренування футболіст опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Загалом, Роналду відомий своєю залізною дисципліною в організації тренувань, дозвілля та харчування.

Медогляд футболіста – звичайна процедура перед новим сезоном. Так, станом на 2018 рік, коли Кріштіану перейшов до "Ювентусу", у ньому виявилось лише 7% жиру. Це при середньому показнику спортсмена такого віку 10 – 11%. Не менш ефектні цифри м’язової маси тіла Роналду. 50 % – при нормі 46.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay focused on your goals

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Не забувайте, що у матеріалі йдеться про професійного спортсмена з великою кількістю навантажень. Варто враховувати, що Роналду тренується багато разів на день, і встигає спалювати набагато більше калорій ніж звичайна людина. Враховуйте це, дивлячись на результат спортсмена.

До речі, нещодавно у Роналду був футбольний міленіум: він провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Ювентус
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