Роналду засвітив сталеві м'язи: вражаюче фото

Форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре показав свою ідеальну фізичну форму.

Фото з тренування футболіст опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Подружка Роналду подарувала футболісту ексклюзивне дороге авто: фото потужного позашляховика

Загалом, Роналду відомий своєю залізною дисципліною в організації тренувань, дозвілля та харчування.

Медогляд футболіста – звичайна процедура перед новим сезоном. Так, станом на 2018 рік, коли Кріштіану перейшов до "Ювентусу", у ньому виявилось лише 7% жиру. Це при середньому показнику спортсмена такого віку 10 – 11%. Не менш ефектні цифри м’язової маси тіла Роналду. 50 % – при нормі 46.

Не забувайте, що у матеріалі йдеться про професійного спортсмена з великою кількістю навантажень. Варто враховувати, що Роналду тренується багато разів на день, і встигає спалювати набагато більше калорій ніж звичайна людина. Враховуйте це, дивлячись на результат спортсмена.

До речі, нещодавно у Роналду був футбольний міленіум: він провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram