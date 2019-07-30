Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з "Реала"

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду був удостоєний нагороди в номінації "Легенда" за версією іспанського видання Marca.

Під час церемонії нагородження португалець поспілкувався з дітьми і заявив, що шкодує про відхід з "Реала".

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Манчестер або Мадрид? Мені не вистачає обох місць, життєві обставини склалися так, що я прожив більше років в Мадриді. Тут у мене народилися мої діти. Тому я більше сумую за Мадридом,
– цитує Роналду Marca.

На слова хлопчика Хорхе: "Мені так шкода, що Ви пішли з "Реала", Роналду відповів: "Мені теж".

Як відомо, Роналду приєднався до "Старої Синьйори" влітку минулого року, перейшовши з "Реала" за 112 мільйонів євро. У сезоні 2018/19 34-річний португалець провів 43 матчі за "Ювентус", відзначившись 28 голами і 13 результативними передачами.

Новий сезон "Ювентус" відкриє 25 серпня матчем першого туру Серії А проти "Парми".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кріштіану Роналду Реал
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