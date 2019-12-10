Роналду знову сконфузився на тренуванні "Ювентуса" та запустив м'яч у небо: відео

Зірковий португальський футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду вдруге сконфузився на тренуванні італійців. Нападник зіпсував рондо на тренуванні "Ювентуса".

Напередодні матчу з "Баєром" у Лізі чемпіонів італійці проводили тренування. Під час рондо (гри у так званий квадрат) Кріштіану не зумів віддати пас, тим самим зіпсувавши гру.

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Розлючений португалець почав запускати один за одним м'ячі в небо.

Відео епізоду з Роналду

Наприкінці листопада Роналду потрапив у схожий інцидент на тренуванні "Ювентуса" перед грою в Лізі чемпіонів.

Захисник "Ювентуса" Леонардо Бонуччі після пасу Пауло Дибали зумів прокинути м'яч між ніг Роналду, чим викликав сміх у партнерів.

11 листопада "Ювентус" зіграє з "Баєром". Італійський клуб вже гарантував собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів.