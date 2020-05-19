Росія хоче організувати бій без правил Усик – Грицай

Несподіваний поворот набув інтернетний батл між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм. Спортсменам готові організувати бій за правилами змішаних єдиноборств.

У поєдинку зацікавлені російські та японські промоутери, повідомляє boxing-mma.com.

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"Абсолютний чемпіон світу з боксу буде явним фаворитом у протистоянні з борцем. І такий бій в РФ може добре розкрутити пропагандистська машина. Грицай не поїде в Москву, але зустріч можна організувати в нейтральному Мінську. Успіх телетрансляції гарантований. І глядачів на трибунах буде повно. У Білорусі немає карантину", – йдеться у повідомленні.

Усик – Грицай: причини конфлікту

32-річний Усик знявся у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

У результаті Усика і Василя Ломаченка, який теж знявся у фільмі, внесли у базу "Миротворець".

Після цього з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.

Богдан вважає, що Усик кинув виклик своїм відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує "диванних експертів".

Слід зазначити, що відео з'явилося 4 травня, а фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес", 5-го травня. Таким чином, це не була відповідь Усика на критику за участь у релігійному фільмі. Ймовірно, це була відповідь Івану Редкачу.

Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.

У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

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