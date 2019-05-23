Росія – США: онлайн 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Уже на стадії чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею у Словаччині зустрінуться збірні Росії та США. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Трансляцію поєдинків чемпіонату світу з хокею 2019 в Україні здійснює телеканал Xsport.

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Таким чином, матч Росія – США можна переглянути по телебаченню на каналі Xsport, або онлайн за цим посиланням.

Початок гри, о 17:15.

Збірна США посіла четверте місце в групі A, в той час як Росія виграла групу B. Саме тому команди зустрічаються у чвертьфіналі. Також відомі й інші пари чвертьфіналістів чемпіонату світу з хокею 2019.

Переможець пари Росія – США у півфіналі зіграє проти переможця пари Фінляндія – Швеція.