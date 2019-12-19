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Росія буде оскаржувати рішення про дискваліфікацію через допінг на чотири роки

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РУСАДА оскаржить рішення ВАДА / Спорт24

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таки вирішило оскаржити рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА, WADA).

Нагадаємо: WADA відсторонила Росію від Олімпіади 2020 і чемпіонатів світу на 4 роки: що відомо

Відповідну інформацію про апеляцію озвучив Голова наглядової ради РУСАДА Олександр Івлєв в коментарі "РИА-Новости".

"Наглядова рада має право дати рекомендації загальним зборам РУСАДА. Ми прийняли рішення не погоджуватися з цим (WADA) рішенням. Є певні розбіжності в підходах, але ми перебуваємо в контакті з усіма організаціями, в тому числі з WADA. Ми розраховуємо, що Росія залишиться в екосистемі спорту. Найближчим часом, протягом 10-15 днів, рекомендація буде представлена ​​загальним зборам РУСАДА, буде підготовлено лист від імені президента організації. Далі м'яч буде перебувати на боці WADA, і будемо обговорювати ситуацію в правовому полі", – заявив Івлєв.

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Нагадаємо,

  • 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. 
  • Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії.
  • Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
  • У РУСАДА є 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Допінг Допінг скандал в Росії
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