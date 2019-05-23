Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео

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Росія перемогла США на ЧС з хокею
Росія перемогла США на ЧС з хокею / iihf.com

Збірна Росії виявилася сильнішою за команду США в чвертьфінальному матчі чемпіонату світу 2019 року з хокею.

Росія – США 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

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Рахунок у зустрічі був відкритий вже на 68-й секунді, нападник росіян Микита Гусєв спритно зіграв на добиванні. На 16-й хвилині підопічні Іллі Воробйова зміцнили перевагу завдяки відмінному кидку захисника Михайла Сергачьова в більшості.

На 23-й хвилині американська команда скоротила відставання, гол в актив записав захисник Бреді Шей. На старті третього періоду росіяни збільшили перевагу, Кирило Капризів забив після передачі Микити Гусєва. Незабаром Ноа Хеніфін забив другий гол для збірної США.

На 48-й хвилині Михайло Григоренко знову збільшив перевагу росіян в рахунку. У кінцівці американці зняли воротаря і Алекс Дебрінкет зробив рахунок 3:4, але відігратися США вже не встигли.

Канада – Швейцарія 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

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Швейцарська збірна відкрила рахунок в кінцівці першого періоду, точний кидок записав в актив нападник Свен Андрігетто. Підопічні Алена Виньо відігралися на 26-й хвилині, закинутою шайбою відзначився форвард Марк Стоун. Незабаром швейцарська команда знову вийшла вперед завдяки голу Ніко Хішіра.

Все ж, на останній секунді основного часу Деймон Сіверсон зрівняв рахунок, перевівши зустріч в овертайм. У додатковий час перемогу Канаді приніс Марк Стоун.

Відео голу Канади за 0,4 секунди до серени

До слова, чинним чемпіоном світу з хокею є команда Швеції. У фінальному матчі минулої світової першості підопічні Рікарда Гренборга переграли Швейцарію (3:2).

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Теги: Новини Росії Новини США Канада Швейцарія Новини Спорту Хокей Спорт
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