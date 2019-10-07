Росія екстрадувала до України кікбоксера, підозрюваного у вбивстві

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Росія екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера Вадима Оленчика
Росія екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера Вадима Оленчика / pravda.com.ua

Росія екстрадувала до України кікбоксера, майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика. В Україні спортсмена підозрюють у вбивстві та викраденні автомобіля. Ще у січні 2019 року співробітники Інтерполу затримали Оленчика в російському Санкт-Петербурзі.

За словами речниці київської прокуратури Надії Максимець, процес повернення кікбоксера до України тривав від початку року, повідомляє "Українська правда".

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Максимець розповіла, що ще 15 лютого 2019 року року Генеральна прокуратура України направила до Росії запит про видачу підозрюваного для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Через пів року, 2 серпня, цей запит був задоволений. З того часу тривав процес екстрадиції, який завершився наприкінці минулого тижня.

Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про взяття Вадима Оленчика під варту. У СІЗО спортсмен проведе 60 діб без права на внесення застави,
– зазначила речниця столичної прокуратури.

Вона також підкреслила, що підозрюваний не визнає своєї вини в інкримінованому йому злочині. Водночас проведені слідчі дії та експертизи підтверджують причетність Оленчика.

У чому підозрюють Вадима Оленчика?Вадима Оленчика підозрюють скоєнні вбивства, вчиненого у Києві ще у жовтні 2019 року. Мовиться про загибель фінансового директора однієї з компаній у фармацевтичній сфері. Його знайшли задушеним рушником у власній квартирі.

За версією слідства, Оленчик тоді ще й викрав автомобіль покійного, але згодом покинув його на автостоянці.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Новини Росії Вбивство Україна – Росія
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