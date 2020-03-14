24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Росія хоче забрати собі більше матчів Євро-2020 через поширення коронавірусу

-
Євро-2020 під загрозою зриву / AS

Євро-2020 перебуває під загрозою перенесення на наступний рік, але альтернативи його проведення цього року виглядають не краще.

Росія запропонувала УЄФА прийняти більше матчів на Євро-2020. Країна і так має прийняти 4 матчі найпрестижнішого європейського турніру, які повинні відбутися в Санкт-Петербурзі, пише FootballHub.

До слова ФІФА у зв'язку з коронавірусом дозволила клубам не відпускати футболістів до збірних

Через те, що європейські країни постраждали від коронавірусу, особливо Італія, віцепрем’єр Росії Дмитро Чернишенко заявив:

Росія завжди була готова протягти руку допомоги і запропонувати свої можливості… Тому в тих часових рамках, в яких заплановано турнір, ми могли б розширити програму (провести більше матчів). Це УЄФА повинна звернутися до нас з такою пропозицією.

За повідомленням AS, Росія набагато менше постраждала від поширення коронавіруса. Зареєстровано всього 45 підтверджених випадків захворювання.

Коронавірус і футбол

  • Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.
  • Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
  • Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.
  • Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
  • Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
  • У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Росії Євро-2020 Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 18:50 "Дніпро-1" вдруге за тиждень обіграв "Маріуполь": пенальті після VAR та гол Супряги – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 18:15 Кубок світу з біатлону: Україна програла боротьбу Росії, Бьо і Вірер стали переможцями сезону
Михайло Гема
сьогодні 10:58 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
13 березня 21:50 Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад завершує кар'єру
13 березня 17:04 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук