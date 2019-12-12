Росія може провести "власну Олімпіаду" після допінгового скандалу

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія могла б проводити свої Олімпійські ігри, на які б не поширювалися рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Напередодні Всесвітнє антидопінгове агентство на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних турнірів . На Олімпійських іграх російські спортсмени зможуть виступити тільки під нейтральним статусом.

Читайте також: Путін вперше прокоментував рішення WADA позбавити Росію участі у міжнародних змаганнях

Гадаю, що Росія має такий колосальний досвід проведення спортивних міжнародних заходів найвищого рівня. Ми можемо у себе в країні проводити, якщо хочете, свої Олімпійські ігри, запрошувати на них спортсменів світових. Потрібно протидіяти політизації спорту,

– сказала Матвієнко.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.



Санкції WADA проти Росії / Фото: інфографіка 24 канал

Рішення WADA вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS). Додамо, що Росія налаштована оскаржувати це рішення. Крім того, РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.

Детальніше про рішення WADA щодо Росії у відео: