Росія на Євро-2020 зіграє проти Бельгії, яка двічі принизила росіян у відборі: відео

Після закінчення матчів кваліфікації Євро-2020 вже визначилися 20 з 24 команд, які зіграють на турнірі. А також більшість з цих команд вже потрапили у групи і навіть отримали суперників.

Так вийшло, що у групі B відомі три з чотирьох учасників. Оскільки матчі цього квартету прийматиме Копенгаген та Санкт-Петербург, а збірні Данії та Росії пробилися на Євро-2020, то вони виступлять в одній групі. Однак жодній з цих збірних не вдалося потрапити у перший кошик для жеребкування, то методом виключення їх суперником стала збірна Бельгії.

До слова: Євро-2020: визначилися 20 з 24 збірних, які виступлять на Чемпіонаті Європи

Саме проти Бельгії збірна Росії грала у відборі на Євро-2020. І двічі програла. Ці команди зіграли у першому матчі, і тоді в Брюсселі в першому матчі перемогли гості. Росіяни ж закінчили матч у меншості.

Бельгія – Росія 3:1

Голи: Тілеманс, 15, Еден Азар, 45 (пен.), 88 – Черишев, 16

Вилучення: Головін, 90+1

Відеоогляд матчу Бельгія – Росія

Росіяни прагнули реваншу. І хотіли здобути його у Санкт-Петербурзі. Однак переповнений стадіон побачив чергове фіаско російської збірної. Брати Еден та Торган Азари забили три з чотирьох голів. Ще один влучний удар – від Ромелу Лукаку.

Варте уваги: Україна на Євро-2020 зіграє в Амстердамі та Бухаресті в одній групі з Нідерландами

Загалом Еден Азар двічі оформлював дублі у матчах проти росіян.

Росія – Бельгія 1:4

Голи: Джикія, 79 – Т. Азар, 19, Е. Азар, 33, 40, Лукаку, 72

Відеоогляд матчу Росія – Бельгія

Та варто відзначити, що в кожному з цих матчів збірна Росії таки забивала у ворота суперників.

Щодо збірної Бельгії, то вона одна з двох збірних, які виграли усі 10 матчів у відборі (друга – збірна Італії). Бельгійці забили 40 голів, пропустивши лише тричі.