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Росія офіційно подала протест на 4-річну дискваліфікацію з Олімпіад та чемпіонатів світу

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Росія подала апеляцію на рішення ВАДА / РИА Новости

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) 27 грудня направило до Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) офіційний лист, де виступило проти рішення організації усунути Росію від Олімпіад та чемпіонатів світу.

Після того, як ВАДА отримає лист, організація подасть в міжнародний спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні офіційне повідомлення про це. Тож остаточне рішення про дискваліфікацію Росії прийматиме вже суд.

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Нагадаємо,

  • 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу.
  • Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії.
  • Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
  • У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Допінг Допінг скандал в Росії Новини Росії Новини Спорту
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