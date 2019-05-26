Росія перемогла Чехію у боротьбі за третє місце на ЧС з хокею: відео

Чехія не зуміла перемогти Росію у матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею. Попри те, що саме чехи були попереду. Але поступилася по булітах.

Росія – Чехія 2:2 (буліти 2:0) (1:2, 1:0, 0:0, 0:0)

Росіяни вийшли вперед, коли Григоренко підправив дальній кидок Сергачова. Та вже за 41 секунду чехи зрівняли рахунок. Відзначився Ржепік.

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Ще до кінця першого періоду збірна Чехії вже була попереду, коли шайбу закинув Кубалік.

На 39 секунді другого періоду Анісімов зрівняв рахунок. Допоміг йому в цьому рикошет.

Зважаючи, що більше шайб хокеїсти не закинули ні в основний час, ні в овертайм, переможця матчу за третє місце визначали у сері булітів. Тут успіх був на стороні збірної Росії. Ковальчук та Гусєв реалізували свої моменти. Натомість жоден з гравців збірної Чехії не зумів пробити Васілєвського.

Відео моментів матчу Росія – Чехія на чемпіонаті світу з хокею

Тож Росія здобуває бронзу чемпіонату світу з хокею. Золоті нагороди розіграють збірні Фінляндії та Канади. Фінал відбудеться у неділю, 26 травня.