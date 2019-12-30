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Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши дві шайби за 6 секунд: відео

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Росія програла США на молодіжному ЧС з хокею / iihf.com

В матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Росії поступилася одноліткам із США. Переломним в зустрічі став другий період, коли росіяни пропустили двічі з різницею у шість секунд

Спочатку на 36:41 хвилині зустрічі відзначився Артур Калієв. А вже за шість секунд – на 36:47 – шайбу закинув Нік Робертсон.

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У третьому періоді Калієв закинув ще одну шайбу. Все, на що спромоглася Росія – один влучний удар вже після того, як рахунок став 3:0.

Відеоогляд матчу США – Росія на молодіжному чемпіонаті світу з хокею

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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