Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши дві шайби за 6 секунд: відео
В матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Росії поступилася одноліткам із США. Переломним в зустрічі став другий період, коли росіяни пропустили двічі з різницею у шість секунд
Спочатку на 36:41 хвилині зустрічі відзначився Артур Калієв. А вже за шість секунд – на 36:47 – шайбу закинув Нік Робертсон.
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У третьому періоді Калієв закинув ще одну шайбу. Все, на що спромоглася Росія – один влучний удар вже після того, як рахунок став 3:0.
Відеоогляд матчу США – Росія на молодіжному чемпіонаті світу з хокею
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