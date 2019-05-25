Росія сенсаційно поступилася Фінляндії у півфіналі чемпіонату світу з хокею: відео

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Росія поступилася Фінляндії на ЧС-2019 з хокею
Росія поступилася Фінляндії на ЧС-2019 з хокею

Хокейна збірна Росії залишає світову хокейну першість, яка проходить в словацьких містах Братислава та Кошице, програвши у півфінальному матчі команді Фінляндії з рахунком 0:1.

Вісім років тому на цій же арені в Братиславі збірна Фінляндії теж в півфіналі світової першості розгромила росіян – 3:0 і в підсумку завоювала свої останні на сьогоднішній день золоті медалі.

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Збірна країни-агресора всіма силами прагнула помститися "суомі" і відсвяткувати свій дев'ятий поспіль успіх на ЧС-2019. Тільки ось у фінів з цього приводу була своя думка.

Завдяки єдиній в матчі шайбі, вицарапаної в третьому періоді, підопічні Юккі Ялонена вибили Росію з турніру і вперше з 2016 року зіграють у фіналі ЧС (тоді фіни поступилися у вирішальному матчі Канаді).

У другому півфінальному матчі у суботу, 25 травня, зіграють Канада і Чехія. Початок зустрічі – о 21:15.

Відео голу та огляд матчу Росія – Фінляндія

 

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Теги: Новини Росії Спорт Хокей
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