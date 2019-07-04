Росія та Україна повинні жити дружно, – екс-футболіст "Шахтаря" Данченко

Український футболіст Олег Данченко поділився думкою про причини невиклику гравців до збірної України з чемпіонату Росії. Олег, який виступає у Росії, надіється, що отримає виклик до національної команди.

"Шахтар" продав Данченка російському "Рубіну". Сторони підписали контракт на чотири роки.

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Данченко в інтерв'ю виданню "Советский Спорт" розповів, що після переїзду в Росію зі збірної України дзвінків не було. Але футболіст продовжує сподіватися, що в майбутньому можна буде пробитися в збірну і з російського чемпіонату.

Як, наприклад, можна не викликати Ярослава Ракіцького? (Виступає за російський "Зеніт", – Спорт24.) Це все політика. Такий футболіст точно став би в пригоді національній команді.



Чи став Андрій Шевченко заручником політичної ситуації – це його треба питати. Але, думаю, ніякого тиску зверху він не відчуває. Просто сам розуміє, що зараз – викликати гравця з РПЛ значить спровокувати скандал,

– вважає Данченко.

Окрім того, футболіст переконаний, що російський чемпіонат сильніший за український. На думку Данченка, Росія та Україна повинні жити дружно та разом розвиватися у футбольному плані.

До слова: Шевченко переконував гравця збірної України не переїжджати в Росію, але він не відповідав

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".